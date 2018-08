De la Moldovagaz la gaura de miliarde de la BEM: 216 companii ale statului trec in gestiunea APP - mold-street.com

Intr-un comunicat de presa al Guvernului este mentionata in mod special intreprinderea de stat Calea Ferata din Moldova (CFM), care se confrunta cu probleme majore, chiar daca in lista sunt si alte zeci de companii ale statului in situatie dificila.

De exemplu Banca de Economii cu o gaura de circa 10 miliarde de lei sau intreprinderile de stat Moldresurse si Giuvaier, aflate in insolventa de ani de zile.



[...]



In gestiunea APP a trecut si cota statului de la intreprinderea moldo-rusa Moldovagaz sau Metalferos, compania AirMoldova, Administratia de Stat a Drumurilor, MoldATSA, Moldtelecom, Termoelectrica etc.

