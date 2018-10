De la munca de birou din Parlament si Guvern la munca fizica la iarba verde. Ministrii si deputatii au mers in diferite locatii, au sadit copaci si nu au ezitat sa se laude cu reusitele lor - VIDEO

Imbracat in trening si adidasi, ministrul agriculturii, alaturi de colegii sai de la minister, a ales sa mearga la ocolul silvic de la Ivancea, Orhei, unde au sadit stejari.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Unde e mai usor la guvern sau cu sapa in mana. Aici e mai complicat pentru ca presupune efort fizic. Cand ultima data ati pus mana pe sapa? La parinti acum patru ani in urma. ”

Pentru ca lucrul sa mearga mai cu spor, ministrul s-a gandit sa-si motiveze colegii cu un... premiu.

Nicolae CIUBUC, MINISTRUL AGRICULTURII: “Un premiu ghinda de aur cei care vor fi mai operativi. E chiar de aur? Cine finanteaza guvernul? Vorbim la figurat.”

Asa ca angajatii din subordinea ministerului, s-au pus pe treaba.

“Cu sapa nicioadata nu e usor.”

“Muncind am gasit ciupercute."

Dupa ce au plantat stejarii, oamenii au fost rasplatiti de angajatii ocolului silvic cu o masa calda si vin fiert.

Retele de socializare au fost pline de fotografii si imagini video postate de oficiali si politicieni. Socialistii s-au laudat pe facebook ca au sadit si ei copaci pe mai multe alei si parcuri din capitala. Si democratii au postat o gramada de poze.

Ziua Nationala de Inverzire a Plaiului este organizata in fiecare an in ultima sambata a lunii octombrie, in urma unui decret semnat de Mihai Ghimpu pe cand era presedinte interimar. Anterior actiunea avea loc primavara. Potrivit autoritatilor in acest an urmeaza sa fie saditi in jur de 143 de mii de puieti de arbori si arbusti.