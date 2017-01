De la standard sau confort, trecem la...karaoke. Un taximetrist din capitala si-a transformat masina de serviciu intr-un club pe patru roti - VIDEO

Odata urcati in masina, pasagerilor li se ofera cate un microfon la care isi pot etala abilitatile vocale pe piesa preferata. Aceasta inregistrare a fost facuta vineri de un barbat care a ramas surprins de cursa avuta, asa ca i-a oferit soferului si un bacsis egal costului calatoriei. Intreaga experienta a impartasit-o prietenilor de pe facebook. Am incercat sa gasim conducatorul ingenios, dar nu am dat de el.