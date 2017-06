De maine, soferii cu masini cu numere straine nu vor mai putea sa circule prin tara mai mult de sase luni

Potrivit Serviciului Vamal, mijloacele de transport neinmatriculate in Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin actiune pana la momentul intrarii in vigoare a respectivei legi, termenul de declarare prin actiune de 180 de zile a inceput la data intrarii in vigoare a legii respective - 1 ianuarie 2017.

Dreptul de aflare pe teritoriul tarii noastre pe un termen mai mare de 180 de zile il vor avea doar autovehiculele introduse de catre persoanele fizice domiciliate in strainatate si care detin permis de conducere in tara in care isi au domiciliul, cu conditia achitarii vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioada consecutiva de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul tarii noastre.

Serviciul Vamal spune ca in acest context, atentioneaza ca mijloacele de transport auto declarate prin actiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform modificarilor operate sunt identificate, retinute si aduse de catre politie, Politia de Frontiera sau Echipele Mobile ale Vamii catre cel mai apropiat birou vamal sau catre organul vamal de frontiera pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al tarii, iar cheltuielile de escortare (0,15 euro/km) sunt suportate de catre posesorul autoturismului retinut.

De asemenea, informam ca incepand de maine, 1 iulie 2017, este interzisa circulatia pe drumurile publice a autovehiculelor cu numar de inmatriculare din unitatile administrativ-teritoriale din stanga Nistrului şi municipiul Bender in cazul conducatorilor care detin permis de conducere al Republicii Moldova şi domiciliaza pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi circulatia autovehiculelor cu placute de inmatriculare dintr-o unitate teritoriala nerecunoscuta de Republica Moldova. in cazul neconformarii cerintelor legale stipulate, conducatorii respectivelor autovehicule risca inlaturarea de la conducerea acestora, iar unitatea de transport este indisponibilizata pe teritoriul statiei de parcare speciala sau celei mai apropiate subdiviziuni de politie, conform art. 438, 439 al CC al RM.

Prin derogare, circulatia respectivelor autovehicule se permite doar in cazul in care acestea sunt in proprietatea agentilor economici din unitatile administrativ-teritoriale din stanga Nistrului si municipiul Bender si daca conducatorii de autovehicule sunt angajati ai acestora.

In perioada de la 1 ianuarie 2017 pana la 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la pozitia tarifara 8703, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de catre persoane fizice rezidente pana la data de 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin actiune, precum si autoturismele cu placute cu numar de inmatriculare din unitatile administrativ-teritoriale din stanga Nistrului si municipiul Bender, detinute in posesie sau in folosinta pana la 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, au putut fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei in marime de 30% din cota accizei stabilita pentru anul 2016.