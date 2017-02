O lectie mai putin obisnuita pentru viitorii soferi. Ce trebuie sa faca daca masina le-a luat foc si daca sunt atacati in timp ce conduc - VIDEO

De o lectie mai putin obisnuita au avut parte astazi cativa elevi de la o scoala auto din capitala. Indrumati de instructori si cascadori profesionisti, viitorii soferi au invatat ce sa faca daca masina le-a luat foc, daca sunt atacati in timp ce conduc si cum sa acorde primul ajutor in caz de o nenorocire. Iar ca lectiile sa le intre bine in cap, fiecare elev a incercat pe propria piele cum este sa te afli intr-o situatie de risc.