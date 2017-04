De Paste Chisinaul parca a amutit - Orasenii au plecat la tara si au luat cu ei galagia si invalmaseala capitalei - VIDEO

Ziua Pasti este una dintre putinele de peste an, cand peste oras se asterne linistea profunda. Zgomotul si ambuteiajele lipsesc cu desavarsire.

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV "Daca in zilele obisnuite trotuarele sunt ocupate de obicei de masini, iar pietonii sunt nevoiti sa-si faca loc printre ele, astazi rolurile s-au schimbat. Poti sa mergi nestingherit pana si pe mijlocul drumului. In zece minute, cat am stat aici, au mers doar cateva masini."

Soferii care au avut treaba in oras au profitat din plin de lipsa transportului, asa ca unii si-au permis sa apese pe acceleratie.

Parca si aerul e mai proaspat si strazile mai largi, spun oamenii. Putinii trecatori pe care i-am intalnit se plimbau in voie pe strazi.

"Ne place foarte mult, pentru că sunt puţine maşini. Nu este nimeni."

”Cum să vă spun este neobişnuit, dar e larg e liber. Eu caut un loc şi nici nu am pe cine întreba. Înainte cunoşteam acest raion, acum totul s-a schimbat.”

Orasul nu numai ca este mai linistit, dar si mai curat, fara comerciantiii stradali. Si pentru ca si troleibuze si microbuze au fost mai putine, oamenii au asteptat minute in sir in statii.

"de jumatate de ora astept ..."De vreo 15 minute ma duc la Leova..."

Traditional majoritatea angajatilor au si maine zi libera, asa ca orasul isi va reveni la normal abia marti, cand toti vor reveni de la tara.

"Hristos a inviat!"