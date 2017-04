Au fost aprinse lumanari la locurile de veci a marilor personalitati. Anatol Dumitras, Mihai Volontir, Ion si Doina Aldea-Teodorovici - comemorati la Cimitirul Central din capitala - VIDEO

Au curs lacrimi la mormantul lui Anatol Dumitras. Fiul mai mic al artistului spune ca la aproape un an de la moartea interpretului rana ramane deschisa. Baiatul spune ca vine des la mormantul tatalui.

“Simt lipsa sufleteasca. Vin uneori seara, singur sau cu fratele.”

Mai spune ca asculta des piesele tatalui, in special melodia “Dialog cu tata”.

“Acum ma regasesc.”

Tristete si in familia actorului Mihai Volontir, care s-a stins acum trei ani. “O raza de lumina”, asa il descrie sotia acestuia, care locuieste la Balti. Femeia spune ca jumatate de secol trait alaturi de artist a trecut ca o clipa.

Eufrosinia VOLONTIR, SOTIA: “Eu ii simt respiratia. El nu a decedat e plecat intr-un turneu mai lung”.

Si acolo unde sunt inmormantati Ion si Doina Aldea-Teodorovici s-au adunat rudele. Durerea inca ii macina pe cei dragi.

Eugenia MARIN, MAMA DOINEI ALDEA-TEODOROVICI: “Inainte de aceste sarbatori mereu ii visez. Pana astazi nu-mi vine a crede ca nu imi vor deschide usa”.

Cu o lumanare la mormantul marelui poet Grigore Vieru a venit aceasta femeie, care povesteste ca l-a cunoscut.

“Pe Grigore Vieru l-am tratat, sunt medic. Am cartile lui. Ii multumesc lui Dumnezeu ca ne-a dat un astfel de inger pe pamant.”

Au venit sa depuna flori la mormintele celor dragi si artistii.

Nicolae BOTGROS, ARTIST: “Aici imi regasesc toti cei apropiati. Dumnezeu a facut o orchestra sus.”

La cimitirul central a venit si ambasadorul Romaniei in Republica Moldova.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Sunt pentru prima oara cand asist la Pastele Blajinilor in Basarabia. Sunt impresionat. In zona din care vin eu nu este o astfel de traditie.”

S-a recules la mormintele rudelor sale, printre care Simion si Gheorghe Ghimpu, primarul capitalei. Dorin Chirtoaca spune ca zeci de persoane au muncit ieri pana tarziu pentru a curata caile de acces in cimitir.

Dorin CHIRTOACA, PRIMARUL CAPITALEI: “Cel putin se poate ajunge, se poate ajunge la mormant”.

Totusi, oamenii au venit in numar mai mic decat in anii trecuti din cauza ninsorilor si a copacilor prabusiti. In loc de pomene, pe morminte era zapada. Unii s-au pomenit cu surprize. Aceasta tanara a gasit mormantul bunicii acoperit de crengi.

“Am venit si peste mormant stau crengi, nu am unde aprinde o lumanare.”

La intrarea in cimitir florile s-au vandut ca painea calda. Cel mai mult s-au cumparat lalelele.

“Ne apropiem aproape de o mie. Dupa cum a fost zapada florile au rezistat”.

La cimitirul central de pe strada Armeneasca se afla locurile de veci ale mai tuturor oamenilor de creatie.