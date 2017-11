De pe aeroportul Chisinau, direct in penitenciarul nr.13. Un individ de 27 de ani, dat in cautare internationala, a fost incatusat pe aeroport. Cine e barbatul - FOTO

Potrivit politiei de frontiera, individul, un cetatean rus de 27 de ani a ajuns pe aeroportul de la noi cu cursa Istanbul - Chisinau.

In momentul in care autoritatile ii verificau actele de calatorie, individul a inceput sa aiba un comportament ciudat, iar politistii de frontiera au decis ca actele sa fie verificate suplimentar. Astfel, in urma controlului amanuntit, autoritatile au descoperit ca pasaportul ucrainean al individului e falsificat.

Totodata, politistii de frontiera au descoperit ca barbatul este din regiunea Kabardino - Balkara si este anuntat in cautare internationala de catre autoritatile din Federatia Rusa, fiind banuit de organizarea grupurilor inarmate.

Toate informatiile au fost transmise autoritatilor de drept din Rusia, pentru a initia procedura de extradare a individului.

Barbatul a fost plasat in arest preventiv in penitenciarul nr. 13 din capitala si va ramane acolo pana va fi extradat autoritatilor din Rusia.