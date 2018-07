De ras si de plans. Spectacol in inspectoratul de politie de la Causeni, dupa ce un biciclist beat a provocat un accident si a fost retinut de politie. Nu dorea sa fie testat alcoolscopic: "Eu stiu ca am baut, hai fara suflat..." - VIDEO

Dupa minute bune, in care politistul i-a cerut barbatului sa treaca testul de alcoolemie, aceasta a acceptat. Incercarile, insa, au durat ceva timp.

Biciclist: "Eu am baut si nu vreau sa verificam. Nu refuz, dar eu stiu ca am baut. Ce vrei de la mine? Dute tu si te verifica. Dar daca nu e nimic? Eu am baut trei beri si asta e tot. Ce vrei de la mine? Voi pe cei care fac infractiuni mai mari nu-i judecati, dar pe un om simplu, voi il... Eu stiu ca am baut."

Intr-un final, dispozitivul a aratat o concetratie de 1,05 promile de alcool in aerul respirat, ceea ce inseamna de 7 ori mai mult decat norma admisa. Motociclistul a fost preluat de urgenta de o ambulanta si transportat la spital. Tanarul a ajuns cu piciorul in ghips.

Motociclist: "Eu mergeam pe dreapta mea si l-am vazut cu bicicleta. Mergea in contrasens si eu am scazut viteza si m-am dat la o parte. Cand am observat el e langa mine si s-a lovit in motocicleta. El a cazut jos. Politia venea pe drum si am oprit-o. El a cazut jos si u luat salvarea. "

Barbatul a ajuns la Inspectoratul de Politie din Causeni, dupa ce, mergand pe bicicleta, ar fi intrat pe contrasens si ar fi dat peste un motocliclist.

Politist: "Motociclistul se deplasa pe strada Stefan cel Mare si incalcand regulile de manevrare s-a ciocnit cu o motocicleta. Biciclistul era beat, iar motociclistul a fost transportat la spital. Cazul se investigheaza."

Cazul este investigat de politie.