De referendum, primarul suspendat a fost de negasit. Chirtoaca nu a raspuns la telefon si nici acasa nu era. In localitatea unde s-a nascut, strazile erau mai mult pustii - frigul sau poate indemnul liberalilor i-a tinut pe locuitori in case - VIDEO

La Colonita, strazile erau astazi mai mult pustii – poate frigul sau poate indemnul liberalilor i-a tinut pe cei mai multi locuitori in case. Rar vedeai pe cineva pe strada.

“Inca n-am fost e randul mare si nu vrem sa stam. O sa mergeti? Nu cred. Cheltuie banii intr-aiurea.”



“Nu am decis. De ce? E secret.”



“Nu merg nicaieri, nu se merita.”



“O sa mergeti la vot? Nu. Da ce-am pierdut eu acolo? Ce parere aveti despre referendum? Nu, cunosc, este sau nu.”



“O sa mergeti la vot? Nu, pentru ca nu vedem noi schimbare in asta.”

La sectia de vot din Colonita usa se deschidea doar din cand in cand. Pana la pranz cand am fost noi acolo 14 votanti i-au pasit pragul.

Vasile BRAGHIS, PRESEDINTE SECTIA DE VOT COLONITA: “Doar un procent, 13-14 persoane au venit.”

Unii dintre cei veniti sa-si exprime optiunea spun ca vor o schimbare, altii o schimbare pana la capat.

“Vrem sa se schimbe ceva in tara asta. Pensiile sunt prea mici.”

“Astept sa fie schimbari, sa fie ceva mai bun. - Eu sunt mic si nu stiu nimic.”

“Nu e in puterea omului sa faca ceva. Numai dumnezeu poate.”

Dorin Chirtoaca, insa, a fost de negasit – acasa la Colonita nu era. Vecinii spun ca nu l-au vazut azi.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Aici este casa de la Colonita unde primarul suspendat al capitalei s-a aflat in arest la domiciliu aproape jumatate de an. Nu am reuşit sa vorbim astăzi cu Dorin Chirtoaca, deoarece aceasta a refuzat sa facă declaraţii pentru presa.”Nici la telefon nu am reusit sa-l gasim pe Dorin Chirtoaca, iar pana la aceasta ora el nu a aparut nicaieri in public si nici nu a postat nimic pe vreo retea de socializare. Dorin Chirtoaca, cercetat in dosarul parcarilor cu plata, este acum sub control judiciar, asta inseamna ca el nu are voie sa iasa din raza municipiului Chisinau."