De Revelion oamenii cauta sa cumpere focuri de artificii pentru a avea o sarbatoare mai frumoasa. Ce recomandari au specialistii - VIDEO

Specialistii recomanda sa fim atenti atunci cand procuram produse pirotehnice.

Petru MOLCEANU, INSPECTOR PRINCIPAL, AGENTIA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI: “Noi recomandam la toti consumatorii sa procure toate articolele in magazine specializate. Sa tina cont despre avertizarile care sunt pe ambalaj. Cand cumperi un articol din strada nu se stie unde a fost pastrat, s-au respectat conditiile de pastrare sunt niste articole foarte capricioase la umeditate mai ales.”

Comerciantii spun ca de multe ori oamenii nu stiu cum sa foloseasca artificiile si ca urmare au de suferit.

Mihai BOGATII, COMERCIANT: “Sunteti gata sa aprindeti, trebuie sa va inclinati asa cu mana intinsa, si sa va dati mai departe, daca articolul pirotehnic nu a functionat. Minim 5-10 minute nu va apropiati. Chiar daca au trecut 10 minute si doriti sa va apropiati trebuie sa va apropiati indepartand capul si sa impingeti obiectul int-un loc unde nu-i nimeni.”

“Care sunt regulile de baza atunci cand lansez? Trebuie sa fie cati mai putini oameni in imprejur, cati mai putini oameni si doar unu care sa lanseze.”

“Ultima data am cumparat de 50 de focuri, a fost fain. Pentru ce le cumparati? Pentru dispozitie pentru copii sa fie interesant, o placere. Stiti cum sa le utilizati? Da sigur am mai folosit imprejuru la cutie sa pun niste pietre sau ceva greutate sa nu cada intr-o parte in alta. Anul acesta tot o sa luam, e ceva interesant.”

“Securitate e in primul rand aicea, De unde preferati sa cumparati? As prefera din magazine specializate, adica nu din piata nu de la vanzatori amatori.”

Desi vanzarea articolelor pirotenhnice este interzisa in locuri neautorizate, in piata centrala tarabele sunt pline cu diferite petarde. Cand ne-au vazut, vanzatorii au disparut, iar marfa a fost acoperita. Potrivit responsabililor de la protectia consumatorului, anul trecut de revelion, 9 persoane au ajuns la spital cu rani. O parte dintre ei a ramas fara unul sau mai multe degete.