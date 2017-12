De Revelion, primaria promite un concert pe cinste in PMAN. Cine va canta. Programul serii - VIDEO

Cu o felicitare personalizata au venit membrii asociatiei nevazatorilor din Moldova, care au primit in schimb dulciuri si bani.

“Ne-o spus al nostru Bulibas cand o sa trecem prin oras, sa trecem pe la Silvia Radu ca-i primarita, trageti roata, si ziceti hai. Iar voi bravi consilieri lasati mandria si treceti pe la primarie si votati proiectele.”

Versurile au fost scrise de un membru al asociatiei nevazatorilor.

Alexei GOTORNICEAN, MEMBRU ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN MOLDOVA: “Nu am hartii, nu le notez, asa mergand pe drum la primarie sa vad ce mai fac.”

Adultii au fost urmati de o ceata de copii.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Ca in proverbul ala doua batai strica, dar doua mancari – nicioadata.”

In acest an, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale. Astfel, pe 31 ianuarie primaria promite un concert de zile mari, sustinut doar de interpreti autohtoni.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Piata va fi inchisa de trafic, va fi un concert, vor fi focuri de artificii, asa cum s-a petrecut in fiecare an.”

Transportul public va circula dupa un orar special, adica, cel putin cu o ora, mai mult. Potrivit sefului Regiei Transport Electric, troleibuzele vor merge pana la miezul noptii si doar troleibuzele de pe rutele 22 si 24 vor transporta pasageri pana la ora 02 dimineata. Microbuzele vor circula in functie de fluxul de calatori. Totodata, cateva sute de politisti ar urma sa asigure ordinea publica in capitala.