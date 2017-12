De sarbatori Andrian Ursu si Ionel Istrati vor merge in SUA ca sa le cante moldovenilor aflati departe de casa. Acestia vor avea concerte in 6 orase - VIDEO

Ionel Istrati si Adrian Ursu nu vor sta acasa de sarbatori, ci vor munci. Cei doi artisti pleaca intr-un turneu in America care va dura doua saptamani. Potrivit organizatorilor acesta se va incheia pe data 14 ianuarie.

Ionel ISTRATI, INTERPRET: “Incepem cu Chicago si mai multe orase din SUA. In SUA sunt foarte multi moldoveni, dornici de muzica de acasa. Acum mergem sa lucram, dar cu siguranta o sa ne si odihnim pentru ca intre concerte avem cate o saptamana libera.“

Cei doi artisti spun ca ar fi plecat mai devreme, dar abia acum au reusit sa primeasca viza.

Adrian URSU, INTERPRET: “Aceasta idee a aparut acum trei ani in urma, de la un organizator roman care a vazut ca sunt atatia moldoveni acolo.“

Mai in gluma mai in serios, Andiran Ursu ne-a spus si cat va castiga in acest turneu.

Adrian URSU, INTERPRET: “-In jur de? Sau mai mult de? -Pentru intreg turneu mai mult de 5 mii de lei.“

Cei doi spun ca vor canta atat piesele noi, dar si hiturile care i-au facut celebri.

Adrian URSU, INTERPRET: “Pe langa melodiile noastre vom canta si alte slagare pe care moldovenii le cunosc, daca va trebui voi canta eu “Eu, numai, numai si Ionel -Jumatate eu!”

Cei doi artisti vor canta in 6 orase din Statele Unite. Prima destinatie va fi Chicago, urmand Sacramento, Seattle, New York, Baltimore si Orlando. Pretul unui bilet va incepe de la 40 de dolari.

Ultima piesa lansata de Ionel Istrati este “Cine sunt eu” care a fost scrisa de Alexei Palamarciuc, autorul hitului “Liubliu tebea”. Vara trecuta, Adrian Ursu a lansat piesa “Boabe de cafea”.