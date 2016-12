De sarbatori, cozile din vami nu vor disparea. Sefii serviciilor vamale Sculeni, s-au intalnit pentru a gasi o solutie - VIDEO

Nici anul acesta de sarbatori, cozile din vami nu vor disparea. Chiar daca atat vamesii nostri cat si cei romani spun ca in fiecare an, in perioada sarbatoarilor majoreaza numarul de functionari, infrastructura din vami nu permite ca traficul sa fie fluidizat spun ei. In cautarea unor solutii, la vama Sculeni au venit astazi sefii serviciilor vamale atat din Romania cat si din Moldova, iar peisajul a fost acelasi- cozi intinse pe sute de metri distanta.