De sarbatori fiti atenti ce cumparati. Specialistii de la ANSA impreuna cu politia au initiat controale prin piete si magazine - VIDEO

De astazi politia impreuna cu specialistii de la ANSA au inceput controalele in magazine si piete.

Sergiu SIRGHI, SEF DIRECTIA SUPRAVEGHERE, ANSA: ”Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor recomanda tuturor consumatorilor sa procure aceste alimente numai din unitatile si spatiile autorizate sanitar veterinar.”

Specialistii recomanda cumparatorilor sa atraga atentia la vitrinile frigorifice in care sunt expuse si pastrate produsele, dar si la integritatea ambalajului si data fabricarii acestuia.

Veaceslav CIUHRII, SEF DIRECTIE CONTROL PRODUSE, ANSA: ”Din practica anilor precedenti vor aparea in piata produsele care nu au fost vandute in magazinele autorizate si deja au termini experati sau modificati si ele ca regula apar in aceste pieti spontante.”

Controalele celor de la politie si de la ANSA vor dura pana pe 15 ianuarie. Cei care au cumparat produse alimentare expirate sau de proasta calitate, pot depunde plangeri la politie sau apela la linia fierbinte a Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor.