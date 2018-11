De teama sa nu-i fie date peste cap concertele organizate pentru diaspora, Ilan Sor avertizeaza moldovenii ca politia va fi cu ochii pe ei - VIDEO

Pe 18 noimebrie Anastasia Lazariuc va canta pentru moldovenii din orasul italian Torino. Interpreta va ajunge in peninsula la cererea partidului Sor, care organizeaza o serie de evenimente muzicale in diaspora.

“Ati furat banii, si cu ce bani? Cu care platiti pe Anastasia Lazariuc cu mii si sute de euro, cu banii nostri, dar lumea in Moldova nu are ce manca.”

Moldovenii care locuiesc in zona anunta ca vor protesta in ziua respectiva in preajma localului unde se va desfasura concertul. O situatie similara s-a produs si la mijlocul lunii octombrie, cand vicepresedinta formatiunii Sor, Marina Tauber, a fost huiduita la Venetia.



Astazi, primarul de Orhei promite sa ia toate masurile necesare, astfel incat nimeni sa nu-i strice sarbatoarea la Torino.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Ne rezervam dreptul de a lua masuri adecvate si dure atat fata de organizatori, cat si fata de executantii acestei faradelegi. Deja am informat politia italiana atat despre atacurile de la Venetia, cat si despre provocarile ilegale planificate pentru actiunile noastre ulterioare. “ a scris Ilan Sor pe facebook.

“Nu puteti sa ne speriati ca ati dat ordin politiei italiene sa vina sa va pazeasca pe cine, pe voi? Nu va ganditi ce prostii ziceti?”

Anterior, reprezentantii partidului acuzau protestatarii din diaspora ca ar fi fost finantati de opozitia extraparlamentara din Moldova, fapt negat de reprezentantii acestora. Primarul de Orhei a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul BEM. El ramane in libertate pana la o decizie a Curtii de Apel Cahul.