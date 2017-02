De Ziua Bolilor Rare, studentii de la Universitatea de Medicina au organizat un flashmob. Acestia au atentionat oamenii despre existenta acestor maladii - VIDEO

Ziua Bolilor Rare este marcata astazi in toate tarile lumii. In capitala, studentii de la Universitatea de Medicina au organizat un flashmob, astfel atentionand oamenii despre existenta acestor maladii. Copiii sufera cel mai mult de asemenea afectiuni. Majoritatea intre ei se sting inainte de a atinge varsta de 5 ani. In tara noastra, aproape 250 de oameni sufera de boli rare, iar 70 la suta intre ei sunt copii.