De Ziua Fostei Armate Sovietice, o benzinarie din capitala a decis sa le ofere soferilor - cate 10 litri de benzina pe gratis si nu prea: nu au platit bani, ci cu 70 de flotari. In zona s-a format un ambuteiaj infernal - VIDEO

La o benzinarie din capitala soferii au primit astazi cate 10 letri de benzina pentru 70 de flotari. In felul acesta administratia a vrut sa marcheze Ziua Fostei Armate Sovietice. Indiferent ca sarbatoresc sau nu, zeci soferi au dat iama la statia peco, asa ca in cateva minute in zona s-a format un ambuteiaj infernal.