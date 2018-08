De Ziua Limbii Romane reprezentantii mai multor partide si cativa functionari de la primarie au depus flori la monumentul lui Stefan Cel Mare. Dodon, Filip si Plahotniuc au postat cate un mesaj pe facebook - VIDEO

Depunerea de flori a inceput cu un incident pentru conducerea primariei. Viceprimarul Nistor Grozavu a fost nevoit sa astepte sub copaci cateva minute timp in care politia incerca sa convinga o femeie sa-si stranga mancarea si bautura pe care si le-a pus in fata monumetului lui Stefan Cel Mare.

Abia dupa asta, Nistor Grozavu a depus florile, insotit de cativa functionari de la primarie. Primarul interimar Ruslan Codreanu nu a fost prezent, iar Grozavu a spus ca acesta este in concediu.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: “E limba noastra si tinem la ea.”

Mai multi locuitori ai capitalei care au venit si ei sa depuna flori la monument s-au aratat mirati de faptul ca nu au vazut demnitari pe-acolo.

Si la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor au fost depuse flori. Acolo si-au dat intalnire scritorii. Au rasunat melodii si discursuri dedicate limbii romane.

Eugenia BULAT, SCRIITOARE: “Sa o vorbim frumos”

Cei prezenti au constatat cu tristete ca printre ei nu sunt tineri.

“Se vorbeste cu rusisme, urat.”

Scriitorul Ion Ciocan a tinut un discurs prin care le-a cerut demnitarilor sa recunoasca limba romana, adresandu-se in special lui Igor Dodon.

Iar presedintele Igor Dodon a venit cu un mesaj de felicitare pe pagina sa de facebook. “Limba moldovenească – acest patrimoniu al strămosilor nostri – este recunoscută drept limbă oficială în ţara noastră”, a scris Dodon, insistand de cateva ori asupra sintagmei de limba “moldoveneasca”.

La randul sau, prim-ministrul Pavel Filip spune ca vorbeste romana. Acesta le-a urat tuturor la multi ani de ziua limbii romane si a scris ca “În 2013 limba română a revenit la ea acasă, aici, în Republica Moldova, prin decizia Curţii Constituţionale.”

Ziua Limbii Romane este sarbatorita la Chisinau din 1989. Dupa Marea Adunare Nationala, romana a fost proclamata limba de stat si a fost aprobata trecerea la grafia latina. Desi in Constitutie ramane sintagma limba moldoveneasca, acum doi ani Curtea Constitutionala a decis ca limba de stat este limba romana, asa cum este scris in Declaratia de Independenta, dar textul Legii Supreme nu a fost modificat.