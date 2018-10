De ziua lor au vrut sa protesteze in fata Guvernului ca sa ceara salarii mai mari, dar au fost alungati de politia de acolo din cauza ca premierul astepta oaspeti de peste hotare - VIDEO

Cativa profesori din capitala au decis sa-si sarbatoreasca ziua profesionala altfel. Inarmati cu pancarde, acestia au venit la guvern sa ceara salarii mai mari, insa din cauza vizitei oficiale a premierilor tarilor membre GUAM, accesul in preajma cladirii le-a fost interzis.

Asa ca dascalii s-au mutat cu manifestatia in fata Palatului National, unde pe o tabla, le-au scris celor de la guvernare un mesaj. Au vrut macar sa li se permita sa lase tabla la intrare in guvern, insa nici acest lucru nu li s-a dat voie.

"Educatia este un domeniu prioritar peste tot, insa la noi in tara guvernarea nu considera un domeniu prioritar."

Politicienii, la care mesajele dascalilor asa si nu au ajuns, s-au intrecut astazi in mesaje de felicitare pe retelele de socializare.

Igor Dodon le-a multumit dascalilor pentru sacrificiul lor.

“In societatea contemporana, spre marele nostru regret, a fi profesor nu este in voga, nu este profitabil si avantajos.” a scris seful statului. Iar democratul Vlad Plahotniuc le-a urat profesorilor rezultate cat mai bune.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: “Cu ocazia Zilei Profesorului, va doresc sa aveti parte de rezultate deosebite si de pretuirea elevilor.” se arata in mesajul postat de liderul PD pe Facebook. Maia Sandu a atras atentia la faptul ca dascalii nu sunte recompensati pe masura.

Maia SANDU, LIDER PAS: “Dumneavoastra cresteti generatiile de care depinde viitorul tarii noastre. Cu toate acestea, recompensa pentru aceasta responsabilitate este insuficienta.” scrie Sandu. Iar Andrei Nastase le-a promis vremuri bune.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Stiu cat de greu este sa va exercitati atributiile astazi in Republica Moldova, dragi dascali. Dar va veni o vreme cand vom schimba lucrurile in tara si, implicit, in domeniul educatiei, o vom face impreuna.”

Mesajele acestora insa nu i-a impresionat pe pedagogi.

"Deci mesajele raman a fi mesaje, daca ele nu se indeplinesc timp de ani de zile. Ele raman vorbe goale, daca nu se realizeaza nimic din ceea ce iti doreste atunci asta ramane doar pe hartie."

"Mi-as dori de fapt respect, imi pare bine ca il am din partea colegilor si din partea parintilor si din partea elevilor. Dar as dori sa simpt si respectul din partea celor care sunt la guvernare."

La manifestatie au participat si cativa elevi, dar si parintii acestora.

"Profesorii isi iubesc meseria si in ciuda conditiilor in care lucreaza, ei nu se lasa. Ei sunt creativi in meseria lor si imi doresc ca acesti oameni sa-mi invete copiii in continuare."

"Eu sustin acest flashmob, deoarece profesorii trebuie sa aiba un salariu decent. Daca noi dorim sa avem o scoala buna, trebuie sa existe si salarii decente. Consider ca parintii nu trebuie sa achite salarii profesorilor, asta trebuie sa faca guvernarea."

Salariu unui profesor este de 3 500 de lei iar a unui educator este de 2000 de lei, asta in conditiile in care minimul de existenta pentru o persoana este de 1900 de lei pentru o luna.