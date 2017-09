De ziua lui Mihai Ghimpu, liberalii ar putea pierde primaria Chisinau. Dorin Chirtoaca: "Cineva doreste sa-i faca un "cadou", prin demiterea mea?" - VIDEO

Astfel, pe 19 noiembrie locuitorii capitalei ar putea fi chemati la urne pentru a raspunde la intrebarea daca sunt pentru sau impotriva revocarii primarului. Data a fost propusa de socialisti si votata de toti alesii, cu exceptia liberalilor.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: ”Credem ca aceasta epopee, lupta geopolitica tot ce vreti, numai nu administrarea in oras, trebuie sa punem capat.”

Ion CEBANU, CONSILIER PL: “Degeaba ti-ai cumparat costum nou sa inteleg eu. Eu am spus-o din start dansii nu au nici o sansa sa intre pe usa din fata in primarie si incearca sa intre pe fereastra

Alesii locali au stabilit data, dupa ce ieri Curtea de Apel a respins recursul avocatilor lui Dorin Chirtoaca privind inregistrarea grupului de initiativa. Desi au votat, unii consilieri aveau nedumeriri.

“Avem alte prevederi in articolul 33, in cazul in care este primarul este suspendat din functie pe intreaga perioada a suspendarii nu au voie sa fie desfasurate alegerei noi. Conform legii nu putem organiza alegeri noi.”

Aflat in arest la domiciliu, Dorin Chirtoaca a reactionat ironic pe facebook. Acesta a publicat cateva poze, in care apare vopsind o usa si chiar a scris cu vopsea expresia "Referendum 19 XI", mentionand, in gluma, ca acesta ar putea fi un panou electoral.

DECLARATIE DORIN CHIRTOACĂ: "Este cinic să pui referendumul de ziua de naştere a domnului Mihai Ghimpu. Cineva doreşte să-i facă un "cadou", prin demiterea mea? Am spus de prin iunie că s-ar putea ca dosarele să fie un fel de "pregătire" pentru referendum." a scris Dorin Chirtoaca pe facebook.

Socialistii nu exclud ca in primavara am putea avea alegeri locale anticipate. Doar ca pentru asta mai intai trebuie demis Chirtoaca, ceea ce se poate intampla doar daca impotriva sa voteaza cel putin acelasi numar de persoane care l-au ales, adica 163 de mii 570 de alegatori plus unu.

Dorin Chirtoaca a fost retinut la sfarsitul lunii mai, fiind acuzat de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. Saptamana trecuta, a fost recunoscut banuit intr-un nou dosar pornit pentru depasirea atributiilor de serviciu.