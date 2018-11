De Ziua Mondiala a diabetului reteaua de farmacii Hippocrates este din nou alaturi de bolnavii de diabet

In fiecare an, pe 14 noiembrie este marcata Ziua mondiala a luptei impotriva diabetului. Cu aceasta ocazie, pe parcursul ultimului deceniu, reteaua de farmacii Hippocrates organizeaza diferite actiuni si campanii in sustinerea bolnavilor de diabet zaharat. Specialistii retelei de nenumarate ori au venit in ajutorul celor care au nevoie de sustinere, inclusiv cu sfaturi si recomandari referitor la metodele de profilaxie si combatere a acestei maladii.