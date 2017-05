Au adus o cusca din ziare in fata Parlamentului pentru a le spune deputatilor ca pe an ce trece presa este mai putin libera, iar jurnalistii nu au acces la informatii publice. Mai multe ong-uri de media au protestat astfel de Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Sa-i convinga ca nu e asa a iesit Andrian Candu, care a spus ca presa are acces la informatie, cel putin in Parlament.