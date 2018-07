De ziua Mondiala Impotriva Traficului de Persoane, zeci de politisti au impartit pliante, au organizat un flashmob si au lansat baloane in scuarul Catedralei - VIDEO

Asa a fost marcata Ziua mondiala impotriva traficului de persoane, la Chisinau. Reprezentantii Comitetului National Pentru Combaterea Traficului de Fiinte Umane au impartit pliante si au organizat un flashmob cu scopul de prevenire si combatere a traficului de fiinte umane in Republica Moldova.

“Este o problema care afecteaza nu numai Republica Moldova, este o problema mondiala si de 5 ani este sarbatorita la nivel mondial. Noi suntem bucurosi ca suntem parte, ca ne axam tot mai mult pe prevenirea unui cetean.”

Traficul de fiinte umane este in continua crestere si este una dintre cele mai grave infractiuni, sustin cei de la Comitetulu National Pentru Combaterea Traficului de Fiinte Umane.

Antonio POLOSA, SEFUL ORGANIZATIEI INTERATIONALE PENTRU MIGRATII: “In fiecare an, milioane de migranti sunt traficati in tara si peste hotare si se afla in capcana muncii fortate. In unele cazuri barbati si femei sunt obligati sa exercite munca fortata, indura violenta sau manipulari psihologice."

“Acest fenomen este numit o forma mderna a sclaviei, vrem sa informam cetatenii despre acest fenmen, despre riscurile care exista.”

Potrivit Comitetului National pentru Combaterea Traficului de fiinte umane, in Moldova, de la inceputul anului au fost indentificate 202 cazuri de persoane ce au fost traficate.