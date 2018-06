De ziua nationala a Rusiei, mai multi unionisti si cativa veterani ai conflictului de pe Nistru au protestat la ambasada acesteia la Chisinau - VIDEO

Cu tricolor si pancarde cativa tineri unionisti s-au adunat in fata ambasadei ruse, cerand retragerea militarilor rusi din stanga Nistrului. Au protestat in fata ambasadei si mai multi veterani care au participat in conflictul armat de pe Nistru. Protestatarii au instalat si un cort in fata ambasadei pe care si-au scris mesajele.

“E o actiune fara sens. Nimeni nu are nevoie de ea.”

Niciun reprezentant al misiunii diplomatice nu a reactionat.

“Nu cunosc daca este cineva in ambasada sau nu.”

Intre timp, seful statului l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia Zilei Nationale a Rusiei.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Timp de mai multe secole, Rusia este un important partener strategic al Republicii Moldova. Ne leaga nu doar file de istorie comuna, dar si o cooperare comercial-economica reusita in diferite domenii, profunde relatii culturale si interumane care, in pofida dorintei unor politicieni, se mentin stabile.”