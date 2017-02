De ziua rasului si a fericirii, psihologii de la IGP au indemnat trecatorii sa zambeasca, iar daca au probleme sa sune la 902 - VIDEO

Dupa ce au ridicat pancartele, cei 20 de psihologi ai Inspectoratului General de Politie, au impartit zambete in plic, indemnandu-i pe oameni sa ofere cat mai multa fericire celor din jur. In timp ce unii trecatori le-au raspuns zambind, altii au fost mai putini receptivi si au luat-o la sanatoasa.

Natalia BUCUR-BANDAS, SEF SECTIA RELATII PUBLICE IGP: “Astazi in contextul zilei rusului si fericirii politia organizeaza un flashmob pentru a sensibiliza cetatenii sa fie mai recepetivi la problemele semenilor lor sa vina in contact cu noi politia care putem sa le oferim ajutor sa apeleze la noi ori de cat au nevoie.”

“Eu am incredere in politia din moldova deoarece cred ca ei ne asigura o protectie sociala in capitala si in tara. Inca nu am avut nevoie dar cand voi avea sunt sigura ca voi apela.

“Increderea este mare aproape de 100 procente ei ne ajuta sa scapam de acei mincinosi si vicleni.”

“Ei asa si asa, ei fac multe nazdravanii. Te adresezi nu se rezolva probleme. Sa faca lucrul ca lumea, dar asa ei.”

“Nu prea aveam incredere, avem incredere dar foarte putina.”

Ziua internationala a rasului si a fericirii este marcata anual pe data de 8 februarie.