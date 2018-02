A luat fotograful cu ea si s-a pornit sa arate ca lucreaza chiar si de ziua sa de nastere. Silvia Radu a implinit 46 de ani printre utilajele de deszaperile - VIDEO

Imbracata cu o geaca groasa, caciula si fular, Silvia Radu a mers pe strazi, deoarece spune ea, nu are incredere in subalterni. Asa ca a decis sa le arate ce si cum sa faca, iar toate indicatiile erau surprinse de fotograful si camermanul de la Primarie.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Este important, ca aici nu era ordine sa fiu in teren ca chiar venind in sectorul Rascani. Am vazut si am organizat un sir de masini directionandule din centru.”

Seful Directiei Transport, Vitalie Butucel, nu vede o problema in faptul ca Silvia Radu s-a ocupat de deszapezire, desi aceasta responsabilitate ii revine lui. Fac o echipa cu primarita si se sustin reciproc, spune acesta, precizand ca a fost ocupat.

Dupa ce a mai inspectat statiile si a tot vorbit la telefon, Radu s-a urcat in masina si a plecat impreuca cu fotograful si cameramanul. Muncitorii care nu au iesit din cuvantul ei au si felicitat-o la final.

“O primavara frumoasa.”

“Succes.”

“Ii doresc sa indiplineasca tot ce vrea ea, eu am inteles ce vrea ea, vrea sa fie in oras frumos.”

“Sa indiplineasca ceea ce si-a pus in gand, ea totusi e mai severa dacat barbatul.”

Si locuitorii capitalei au avut cuvinte de felicitare pentru primarul-interimar.

“Sa fie mai corecta, nu e corecta prea tare si-a intrat in functie.”

“Sa conduca Chisinaul frumos cum ar trebui sa fie.”

“Sanatate fericire si tot ce e mai bun din lume.”

De pe drumuri Silvia Radu a mers la Academia de Stiinte unde a fost lansata Asociatia Investitorilor din Romania. Acolo, ea a fost felicitata de premierul Pavel Filip.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Eram in trecere chiar a fost supriza."

Astazi Silvia Radu a implinit 46 de ani. Spune ca nu vrea prea multe, dar isi va pune totusi cateva dorinte in aceasta seara cand va sarbatori cu familia.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Imi doresc ca copii sa fie iar Chisinau sa aiba primarul pe care il merita. Ma suna familia, ma ateapta acasa mai tarziu vom sarbatori”

Silvia Radu a ajuns primar interimar la sfarsitul lunii noiembrie, printr-o dispozitie emisa de Nistor Grozavu, care astfel i-a cedat locul. Numirea ei in functie a fost contestata in instanta de liberali si socialisti. Radu a fost director la Gas Natural Fenosa, iar anul trecut a candidat ca independent la prezidentiale. A obtinut 0,37 la suta din voturi.