De Ziua Vinului, cea mai mare coada in PMAN a fost nu la vin, ci la... apa. Zeci de oameni au venit din regiuni ca sa testeze calitatea apei pe care o consuma: "Vrem sa stim ce bem", "Parintii nostri de mult o beau si traiesc inca" - VIDEO

”Vrem sa dam apa la analiza. Sa vedem ce apa, cum e, calitatea, potabila, nepotabila. Cred ca e buna, beau parintii nostri de mult si traiesc inca. -De unde sunteti? -De la Sireti, Straseni.”

Oamenii spun ca nu-i deranjeaza nici ploaia si nici vremea urata. Se incalzesc cum pot.

”-Cu cafea fierbinte. -Ajuta? - Da, dar o sa incercam ceva mai tare, mai incolo.”

”Daca s-a nimerit asa, ziua in ploaie, stam in ploaie.”

Toti vor sa stie cum e apa pe care o beau.

”-De unde ati luat apa asta? -Din fantana, de la Gratiesti. Trebuie sa controlam, asta e sanatatea noastra.”

”De la Straseni am venit, am si fantana in ograda, am si de la robinet, dar vreau sa vad ce calitate are, sa stiu ce beau.”

Analizele care se fac de obicei la Sanepid si costa 1000 de lei au fost astazi gratuite.

”Incepem cu PH-ul apei si conductivitatea, dupa care determinam clorurile si deja duritatea. Ceea ce nu o sa reusim sa determinam aici, deja in urmatoarele zile vom determina in laborator.”

Expertii de la Apa Canal spun ca rezultatele nu sunt mereu cele pe care si le doresc oamenii.

”Sunt diferite tipuri de apa pe care consumatorii le aduc, atat au fost probe din robinet, fantani cu izvor local, sonde arteziene, ape in urma filtrarii. -Ati gasit si apa care nu este potabila? -Da, au fost probe cu apa nepotabila, dupa acesti 4 parametri. -De unde? -Noi cunoastem doar numarul.”

Potrivit datelor oferite de Centrul Municipal de Sanatate Publica, peste 90 la suta din oamenii de la orase au acces la surse sigure de apa potabila. La sate, ponderea este de trei ori mai mica.