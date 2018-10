Decanul Facultatii de Drept de la USM, retinut de CNA fiind suspectat de coruptie la verificarea tezelor de doctorat. In acelasi dosar a fost retinut si un avocat, fost aparator al ex-premierului Vlad Filat - VIDEO

Ofiterii CNA si procurorii Anticoruptie au descins astazi la USM si au facut perchezitii in biroul decanului de la drept. Dupa aproximativ o ora de audieri, Sergiu Branza a fost escortat pana la masina oamenilor legii parcata in fata blocului de studii si dus la Centrul National Anticoruptie. Colegii sai de serviciu spun ca nu inteleg de ce acesta a fost retinut.

Sergiu BAIESU, PROFESOR USM: “Chiar nu stiu nimic ce se intampla. Se da mita in aceasta facultate? Nu stiu.”

Motivul anuntat ulterior de CNA este ca Sergiu Branza este cercetat intr-un dosar de corupere intrucat el era membrul unei comisii de evaluare a tezelor de doctorat. Un alt membru al acestei comisii, coordonator de teze, avocatul Viorel Berliba, care l-a aparat si pe Vlad Filat, a fost si el retinut.

El este banuit ca ar fi oferit decanului Facultatii de drept in luna august curent mai multe sume de bani. Acesta ar fi actionat in interesul a doi doctoranzi. Intre timp, studentii de la facultatea de Drept spun ca nu au auzit despre acte de coruptie in institutie.

“Oferiti bani la profesori ? Nu. Niciodata ? Niciodata. Dar colegii tai? Nici colegii mei, doar invatam la Drept.”

“Dati bani la profesori pentu note ? Nu. “

“Chiar daca ar fi fost asa ceva eu nu as fi permis nimanui sa faca vreo coruptie in interior.”

In timp ce altii sustin contrariul.

“Se da mita sau nu se da? Se da, se da.”

Potrivit procurorilor, cei doi au fost retinuti pentru 72 de ore. Nu am reusit sa aflam cine le sunt avocatii ca sa putem sa aflam pozitia lor in acest caz.