Decat sa astepte sub usa medicului de familie, apoi a celui de la Institutul Oncologic, unii pacienti se plang ca sunt nevoiti sa achite pentru consulatii, desi au indreptare. Ce spun responsabilii de la Sanatate - VIDEO

La intrarea in Institutul Oncologic sta acest turnichet, iar pacientii trebuie sa prezinte un document, pentru a ajunge la medicul specialist.

„Intra si se inscriu in registru. Prezinta indreptarea, iar cei care nu o au achita in casa si se duce la medic.”

Desi vizita la specialisti in baza unei indreptari este gratuita, pacientii spun ca pentru a obtine certificatul sunt nevoiti sa astepte sub usa medicului de familie, iar apoi la doctorii de la Institutul Oncologic si pierd mult timp. Asa ca, tot mai multi recurg la o consulatie cu plata, care costa 90 de lei.

Problema a iesit la iveala, dupa ce acum cateva zile cativa pacienti au scris despre asta pe retelele de socializare. Ulterior, ministra sanatatii a mers la Institutul Oncologic, intr-o inspectie. Svetlana Cebotari a declarat ca trebuie sa fie interzise consultatiile cu plata in spital.

Totodata, acest lucru i-ar face pe specialisti sa se concentreze doar pe pacientii in stare grava, internati in institutie, iar consulatiile ar trebui sa se faca doar in Policlinica Oncologica, sustine administratia.

In ciuda indicatiilor facute ieri de Ministerul Sanatatii, astazi in timp ce filmam reportajul am surprins mai multi pacienti care au fost lasati sa intre in spital, pe baza cecurilor eliberate la casa, dupa ce au platit consultatia. Administratia sustine ca este nevoie de timp, pentru a schimba ceva.

Aliona GRECU, VICEDIRECTOR NURSING INSTITUTUL ONCOLOGIC: „La noi in tara, ca si la Institutul Oncologic schimbarile nu pot fi efectuate intr-un minut.„

Totodata, cei din conducerea spitalului spun ca problema exista de mai mult timp si incearca sa gaseasca solutii. Unii pacienti, insa, ar refuza sa vina cu indreptare, incat vor sa ajunga la anumiti medici, prin recomandare, chiar daca trebuie sa plateasca pentru consultatie.