Decis. Bugetarii vor avea minivacanta de 9 zile. Guvernul a aprobat initiativa / DOC

Reprezentantii sindicatelor au inaintat Guvernului solicitarea in care au solicitat ca functionarii la stat sa nu lucreze in perioada 25 august - 2 septembrie, urmand ca zilele de 28, 29 si 30 august sa fie recuperate ulterior, pe parcursul anului.

La sfarsitul saptamanii trecute, Asociatia Patronala Camera de Comert Americana din Moldova a cerut executivului sa respinga aceasta idee, care ar genera costuri suplimentare si prejudicii pentru cei din domeniul privat.

Si Federatia Sindicala a Educatiei s-a pronuntat impotriva, mentionand ca aceasta vacanta este inoportuna deoarece pedagogii trebuie sa se pregateasca pentru noul an de studii si ca oricum vor veni la serviciu. In acest an bugetarii au mai avut parte de alte trei mini-vacante de sarbatori.