Decisi sa-si surprinda iubitele de ziua indragostitilor, unii barbati au facut comanda de compozitii de flori. Cat costa acestea si cat de multi barbati se grabesc sa le cumpere - VIDEO

Florile raman a fi cadoul clasic de Ziua Indragostitilor. Daca vreti sa va surprindeti iubita sau sotia cu un buchet sau o compozitie ca in filme puteti apela la serviciile florariilor. Florarii s-au inarmat cu multa creativitate si pun in vanzare compozitii si buchete inedite. Preturile pornesc de la 200 de lei si ajung pana la cateva mii.

Ion CEBAN, FLORIST: “Inimile sunt facute din trandafir. Este comod ca nu ai nevoie vaza, perfect pentru o iesire in oras. “

Cei care au cumparat bijuterii pot opta pentru o compozitie din flori care are un spatiu special destinat.

Ion CEBAN, FLORIST: “Aici se poatea scunde perfect un inelus, unde persoana daca il deschide avem spatiu pentru doua cadouri”.

Puteti alege si flori de camera. Unii barbati au comandat din timp flori pentru persoanele dragi pentru a evita cozile de maine.

“Am venit sa fac din timp ceva frumos, mistrios pentru persoana draga”.

Cei care nu au timp sa ajunga la piata de flori sau in magazinele specializate, pot apela la serviciul de livrare. In cazul in care pretul buchetului depaseste 500 de lei, livrarea este gratuita. Si in pietele de flori era astazi agitatie mare.

Cu siguranta, trandafirii si lalele sunt cele mai solicitate flori de ziua Indragostitilor, afirma comerciantii. O lalea costa 25 lei, iar pretul unui trandafir porneste de la 40 de lei.

Aurelia MALAI, FLORIST: “E o sarbatoare mai mult pentru tineri, iar nu sant cei mai banosi oameni.Compozitii foarte mici pentru suflet. "

Si daca barbatii cumpara flori, femeile incearca sa-si impresioneze iubitii cu altfel de atentii.

“O cina romantica”

“Un portmoneu”.

Si felicitarile sunt la mare cautare.

“Cumpar una sotului si fratelui”.

Si daca unii sunt in cautare de cadouri, altii se declara norocosi pentru ca...

“Nu iubesc pe nimeni”.

“Nu am iubita”.

Ziua Indragostitilor se sarbatoreste in Republica Moldova pe 14 februarie de cativa ani. Pe 23 februarie urmeaza Dragobetele, ziua indragostitilor la romani.