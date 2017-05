Decizie CC. Persoanele care au datorii la banca, facturi neachitate sau amenzi si impozite neplatite nu pot fi lipsiti de dreptul de a-si perfecta acte - VIDEO

Exceptia de neconstitutionalitate a fost depusa de catre magistratul Ion Ghizdari de la judecatoria Balti. El spune ca a primit de la un executor judecatoresc o cerere de a interzice eliberarea actelor de identitate si stare civila unui barbat, care avea o datorie de 7 mii de lei la o firma de creditare, astfel determinandu-l sa intoarca banii.

Magistratul a considerat ca interdictia incalca mai multe drepturi ale omului si nu ar fi proportionala cu datoria. Totodata, judecatorul spune ca astfel de precedente nu prea au mai fost.

Reprezentantii Ministerului Justitiei spun ca magistratii sunt in drept sa respinga in asa cazuri asemenea cereri. Asta desi in articolul din codul de executare nu sunt oferite foarte multe detalii despre situatia in care acest lucru poate fi solicitat si de catre cine.

Dupa decizia de astazi, aceasta lege nu mai poate fi aplicata pana cand nu va fi modificata. Decizia Curtii Constitutionale este definitiva si nu poate fi suspusa niciunei cai de atac.