Declaratiile celor 21 de tineri care au fost retinuti pe o strada din capitala, in timp ce purtau masti: au discutat si planificat totul pe o retea de socializare. Ce urmau sa faca si cati trebuiau sa participe - VIDEO

Iata ce spun unii dintre tinerii retinuti:

1) "Noi am venit sa ne uitam ce se intampla in centru. Noi nu avem nimic contra romanilor."

2) "-Am iesit sa ne plimbam cu prietenii.

-La tine a fost gasit un cutit. Pentru ce?

-El e mereu cu mine, pentru a ma apara. Am auzit de la prieteni ca un grup de romani ataca oamenii care vorbesc in limba rusa. Eu sunt vorbitor de limba rusa si am luat cutitul pentru a ma apara, iar daca ma vor ataca patru sau cinci persoane sa ma protejez."

3) "M-am inteles cu o fata sa ma intalnesc in centrul capitalei."

4) "Am fost cu tendinta de a protesta impotriva romanilor. Ne-am intalnit in parcul Valea Morilor. A fost ideea unui baiat din grupa si de la Valea Morilor ne-am pornit spre PMAN.

- Din care grupa?

-Din grupa de socializare Vkontakte. Intentia era de a influenta romanii sa nu ne faca ceva rau. Noi trebuia sa batem romanii. Am mers spre teatrul Maria Biesu, de acolo am intrat intr-o cotitura si am ajuns la catedra. La catedra deja am fost stopati de politie, unde ne-au fost depistate armele reci.

- Ce obiecte?

- Bita de lemn, pumnal si cutit."

Potrivit politiei, in timpul audierilor, tinerii au spus ca totul a fost planificat din timp.

Cu o zi inainte de Marea Adunare Centenara, pe o retea de socializare a fost creat un grup. Acolo au fost inscrise 115 persoane. Ulterior, cei din grup si-au dat intalnire sambata, 24 martie, dupa amiaza, pe o strada de la Botanica. Astfel, la intrunire, cativa dintre ei au pus la cale un plan prin care sa-si arate nemultumirea fata de manifestatia din PMAN.

Autoritatile au initiat un dosar penal pentru huliganism.

Comunicatul emis de Politie:

"Astfel, din declaraţiile tinerilor s-a constatat, că pe o reţea de socializare a fost format un grup prin intermediul căruia persoanele au fost invitate la 24 martie 2018, orele 15:00, în regiunea sectorului Botanica.

În grupul format pe reţeaua de socializare fiind înscrişi circa 115 persoane, iar la întrunirea lor din sect. Botanica s-au prezentat doar 20 de persoane, aceştea planificând acţiunile privind deplasarea în PMAN la 25 martie 2018, unde urmau să-şi exprime dezacordul cu desfăşurarea Adunării Centenare.

La 25 martie 2018, în jurul orelor 11:30, în urma unei înţelegeri prealabile, circa 50 de persoane s-au adunat în regiunea lacului Valea Morilor. Persoanele prezente au planificat în continuare acţiunile din PMAN.

Amintim, ieri, poliţiştii au reţinut un grup de 21 de tineri, printre care minori cu măşti pe faţă şi rucsacuri în spate, ce se îndreptau spre evenimentul desfăşurat în Piaţa Marii Adunări Naţionale, încercând să intre în mulţime.

În acest caz a fost pornit un proces penal pentru huliganism."