Declaratiile cutremuratoare ale unei tinere de 19 ani care spune ca a nascut singura in toaleta Institutului Mamei si Copilului: "A intrat si m-a intrebat de ce urlu. Ma mir cum de am ramas vie". Reactia institutiei - VIDEO

Se intampla pe 9 decembrie. Tanara, de 19 ani, din Anenii Noi, numele careia nu il vom da la solicitarea ei, spune ca a fost internata la Institutul Mamei si Copilului, avand dureri insuportabile.

PACIENTA: “Au spus ca trebuie sa astept pana luni, sa se faca un consiliu. Pana atunci, nimeni nu mi-a spus nimic si nu s-a apropiat.“

Spune ca in a patra luna de sarcina aflase ca fetita ei sufera de mai multe patologii, dar care vor putea fi tratate prin interventii chirurgicale. Abia ajunsa la spital a fost anuntata ca maladiile sunt incompatibile cu viata si ea va fi nevoita sa recurga la un avort spontan. Ar fi fost trimisa sa cumpere singura pastilele, ce i-au provocat nasterea.

Tanara spune ca in prospect era scris ca medicamentul poate fi administrat doar pana la 9 saptamani, pe cand ea avea 21. Mai mult, era indicata administrarea a doar 4 pastile, insa i s-a spus sa ia de doua ori mai multe. SINCRON

PACIENTA: “In cutie erau 5 pastile. Una opreste oxigenul si alimentatia copilului si patru care sa deschida uterul. Am administrat 8.“

Seful centrului perinatal al institutiei spune ca tanara a baut doar doua pastile si ca nu le-a cumparat.

Iurie CARAUS, SEFUL CENTRULUI PERINATAL 3, IMC: “Pastilele au fost prezente in spital. Ea a baut doua.-Ea spune ca a baut Ei noi urmeaza de unde ea le-a luat si cate a baut.”

In timp ce durerile devineau tot mai groaznice, tanara spune ca a strigat dupa ajutor, dar nimeni nu s-a apropiat de ea.

PACIENTA: “Nu reuseam sa-mi iau respiratia... Imi spuneau ca nu are cu ce sa ma ajute. Sora medicala imi spunea de ce urlu si ca mine au mai fost.“

Dupa 24 de ore de chinuri, nasterea a inceput, iar tanara spune ca se afla singura, in toaleta din sectie.

Iurie CARAUS, SEFUL CENTRULUI PERINATAL 3, IMC: “Au fost facute toate procedurile. A fost un avort spontan.”

Pacienta povesteste ca fatul, care era mort, nu avea malformatii la nivelul fetei sau pe maini, asa cum spuneau medicii, cand a trecut ecografia.

PACIENTA: "Era sanatoasa. Manutele, capul era bine. Am auzit doar apoi ca au spus ca nu e nici fata, nici baiat.“

Despre ce i s-a intamplat tanara a scris pe o retea socializare, iar imediat informatia a ajuns in presa. Ieri cei de la Institutul Mamei si Copilului s-au autosesizat si au initiat o ancheta de serviciu.

Iurie CARAUS, SEFUL CENTRULUI PERINATAL 3, IMC: “Au fost suspendate din functie asistenta medicala si medicul de garda. Trebuie sa fie sanctionat seful sectiei dar el nu raspunde la telefon. Este in concediu.”

Astazi responsabilii de la Ministerul Sanatatii, care deasemenea a initiat o ancheta interna, au mers in sectia de ginecologie unde a nascut tanara, iar marti urmeaza sa prezinte primele concluzii.

PACIENTA: “Ei se spala pe maini. Ancheta nu va rezolva nimic.“

Imediat dupa cele intamplate, tanara a plecat peste hotare, fiind in stare de soc. Ea spune ca imediat ce va reveni in tara va depune o plangere la administratia Institutului si copilului. Marti va veni cu concluzii.



Insarcinata in 21 de saptamani, tanara de 19 ani spune ca a ajuns la Institutul Mamei si Copilului pe 9 decembrie, iar de atunci ar fi inceput cosmarul pentru ea.





Contactata de Pro TV, femeia ne-a povestit cum s-ar fi intamplat totul:





TANARA: "Am avut anomalii care nu erau corecte. Ceea ce tine de manutele ei, precum manutele erau intoarse invers, cu palmele in jos, nimic din acestea nu era corect. Si alte defecte la fata, precum nasucul nu crestea cum trebuia, nimic nu era corect.

Pe data de 9 decembrie am fost internata in spital, iar pe 15 decembrie am nascut.

Mi-au zis sa astept pana luni, mi-au zis ca medicii nu sunt. Sa astept pana luni, pana sa se faca consiliul. Nimeni nimic nu a facut si nici nu s-a apropiat.

M-au trimis la farmacie, sa-mi procur pastilele care sa-mi provoace nasterea. In cutie era 5 pastile, pastile care sa deschida uterul. Eu am administrat 8 pastile. Durerile mari au inceput pe la 22 - 23 noaptea, atunci nimeni nu s-a apropiat, nu pot sa descriu ce groaznic a fost. Mi-au zis ca trebuie sa astept, desi uterul era deschis la ora 15:00, el deja era deschis.

Ei refuzau sa-mi rupa apele. Durerile au inceput de dimineata, mari dureri, nu erau contractii, erau niste dureri mari care nu se mai opreau. Apoi au inceput contractiile, erau extrem de dureroase. Se repetau din 10 in 10 secunde. Nu reuseam sa iau aer.

Nimeni nu s-a apropiat de mine. Eu cand ii chemam, ei spuneau ca trebuie sa asteptam, nu avem cu ce sa va ajutam.

Vazand ca usa e deschisa, asistenta medicala a venit inauntru si a zis de ce urlu, precum sperii alte fete, ca la fel ca mine au mai fost, ca nu are cu ce sa ma ajute. Apoi cand am chemat medicul, chemam de nenumarate ori pentru ca nu mai puteam si ea imi zicea ca ea o sa decida cand o sa vina medicul. Parca a luat telefonul in mana, parca a sunat, dar am auzit iar fraza ca nu avem cu ce sa va ajutam, iaca inca nu am cheltuit si bani pe telefon pentru tine, eu o sa decid cand o sa chem medicul.

Am mers pur si simplu la baie si s-a pornit nasterea. Cand s-a pornit nasterea am chemat-o imediat pe ea ( asistenta medicala ), era prin apropiere. Cateva secunde mai devreme ea era pe langa mine. Nu a aparut, a aparut cand deja copilul era nascut si foarte bine analizat de mine.

Atunci mi-a taiat cordonul si m-a trimis dintr-un capat de coridor in alt capat ca sa ma urc pe masa cu clestele in mana. Iesind din baie am auzit o replica oarecare precum ca am stropit in baie cu sange.

Pe urma pe masa am auzit replici precum copilul nu e nici fata si nici baiat, apoi deja cand a venit si anesteziologul si medicul deja au inceput a vorbi mai calm, precum ea e foarte puternica si din cate am auzit eu aceste pastile nu au avut asa efect precum trebuiau sa aiba. Evident, 3 zile deja nu mancasem. Ma mir cum de am mai ramas vie.

Pana a venit asistenta eu deja am analizat copilul. Nu avea nimic straniu, vizual parea un copil perfect sanatos, nu era cum ziceau medicii. Era perfect sanatos, un micut frumos.

O sa revin in tara si o sa depun plangere. A fost si este un soc mare. Nu am nicio incredere ca se va porni o ancheta, ca ceva o sa se rezolve."

Ministerul Sanatatii si Institutul Mamei si Copilului s-au autosesizat, au initiat cate o ancheta interna si urmeaza sa investigheze cazul.

Potrivit celor de la Institut, pana acum nu a fost depusa nicio plangere in acest sens.

Tanara, care acum este plecata din tara si vrea sa-si pastreze anonimatul sustine ca imediat ce va reveni acasa va depune o plangere.