Declaratiile facute de rudele si prietenii Anastasiei Cecati la inmormantarile acesteia! Ce spun despre relatia celor doi - VIDEO

Anstasia Cecati a fost petrecuta pe ultimul drum de rude si prieteni. Jana spune ca i-a fost alaturi mai bine de 10 ani si sustine ca l-a cunoscut si pe iubitul ei Alexei.

"Ambii au fost foarte pozitivi. Ea a fost o fata foarte gingasa, deschisa la inima, oricare om gasea limba comuna cu ea."

Prietenii spun ca in perioada cat a fost insarcintata, Anastasia a facut cursuri de design vestimentar. Ea isi dorea sa lanseze un brand de haine.

Anisoara ŞAVGA, COLEGĂ: "Era o persoana deschisa, pozitiva. Puteai sa discuti cu ea orice subiect.

Mama tienerei era ravasita de durere, iar o echipa de medici a stat alaturi de ea pe parcurusul ceremoniei funerare. Rudele tinerei cred ca fetita de numai cateva saptamani va ramane cu mama Anastasiei.

"Nici nu cred ca sunt cuvinte pentru a exprima durerea ei, este un om terminat, distrus. Probabil va ramane sigur in familie."

Tot astazi a fost inmormantat si iubitul Anastasiei, Alexei. Funeraliile au avut loc la Porumbeni in satul de bastina a parintilor sai. Localnicilor le este greu sa creada ca acesta ar fi putut comite o crima.

"Oameni cuminti si baietii foarte bravo. Sunt oameni cumsecade. Ei locuiau la oras nu aici."

"Familia foarte educata si umili si copii la fel, toti ii cunoastem. E o mare durere, o mare tragedie."

Anastasia Cecati a fost omorata de iubitul sau duminica la pranz, intr-un apartament din capitala. El a injunghiat-o in regiunea gatului, iar dupa asta s-a aruncat in gol de la etajul 7. Apropiatii spun ca cei doi au facut nunta in august, insa oamenii legii infirma acest lucru.

Presa romana scrie ca tanara era actrita si chiar ar fi primit un rol in serialul roman de comedie "Las Fierbinti". Anastasiei ii placea si muzica, tanara avand si un cont pe youtube unde posta videoclipuri in care aparea cantand.