Declaratiile lui Vlad Plahotniuc, in fata oamenilor pe care tot el i-a adus in Piata Marii Adunari Nationale: "Ne-am adunat astazi aici, pentru a merge impreuna pe o noua cale..." - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Privesc acum acest public frumos si inteleg inca o data, mai bine ca oricand, de ce multi spun ca PD este un partid puternic. Totul, prin capacitatea noastra. Vad aici colegi din Briceni, Soroca, Comrat,Cahul, Balti, Chisinau. Apreciez mult gestul vostru de sustinere a PD, singurul partid cu membri si simpatizanti in toate localitatile din RM.

Dragi prieteni, dragi colegi, copiii, pe care i-ati vazut in clipul difuzat mai devreme ne spuneau ca vor ca maturii sa munceasca mai mult pentru Moldova si vor ca oamenii de la noi sa fie mai buni. Moldova are mai multe cai: calea spre UE, alta este calea euroasiatica, cea de-a treia este calea unirii cu Romania.

Moldovenii, mereu, fiind ademeniti cu povestea ca problemele se vor rezolva. Prea mult Moldova a asteptat ca cineva ii va construi viitorul. Avem nevoie de politicieni care sa lucreze mai mult pentru tara. Deaceea ne-am adunat astazi aici. Pentru a merge impreuna, pe o noua cale, pe a patra cale. Este vorba de calea pro-Moldova.

Calea care duce spre moldoveni, care duce spre rezolvarea tuturor problemelor. Dragi prieteni, despre faptul ca Moldova sa porneasca un drum nou, am vorbim prima data acum doi ani, am decis atunci ca ne vom preocupa mai mult de problemele oamenilor de la noi din tara. Sa faci politica pentru Moldova inseamna sa avem incredere in noi: cu victorii si drame care ne-au marcat sufletul si inima. Fiecare etnie trebuie sa fie respectata.

Politica pentru Moldova inseamna sa ne restabilim demnitatea noastra nationala. Nu mai putem tolera statutul de obiect al geopoliticii, cand toti ne dictau, ce sa face, la ce sa visam. Moldova are dreptul la propria viziune. Noi avem dreptul la propriul destin ca sa-l faurim dupa dorinta noastra. Doar asa noi putem sa ne dovedim suveranitatea noastra autentica.

Cred ca acest concept va reprezenta de acum inainte, doctrina de stat. Acum in sfarsit o avem si eu sunt bucuros sa o prezint astazi in fata unui public atat de bucuros. Realizarea acestei misiuni este ceva greu, dar noi vom demonstra ca avem pentru asta caracter si capacitati, dar si dorinta noastra comuna."