Iurie Chirinciuc, RETINUT de CNA pentru 72 de ore: "Se banuieste ca s-a furat lut pentru constructia drumurilor" - VIDEO

Iurie CHIRINCIUC, MINISTRUL TRANSPORTURILOR: "Show-ul politic continua.Trebuie votul uninominal si sunt invinuit pentru ca am furat lut ca sa construiesc drumuri. Sunt acuzat pentru faptul ca am semnat un ordin cu gropile de imprumut si se banuieste ca s-a furat lut pentru constructia drumurilor."

In aceasta dimineata, CNA si procurorii au efectuat perchezitii in biroul ministrului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor care este vizat intr-un dosar de coruptie. Procurorii au efectuat actiuni de urmarire penala la domiciliul functionarului si in automobilul acestuia.

Trei persoane au fost retinute in aceste dosar, este vorba despre directorul si administratorul unei firme de constructii, cat si directorul general interimar al Administratiei de Stat a Drumurilor.

Potrivit CNA, actiunea are loc in cadrul unui dosar penal pornit pe fapte de coruptie, in care sunt vizate si lucrari finantate din fonduri europene.