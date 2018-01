Declaratiile politiei despre accidentul groaznic de pe strada Alba Iulia, unde un pasager a decedat: "Mercedes-ul a intrat pe contrasens si a fost lovit de un alt automobil" - VIDEO

Petru MALAI, SEFUL SERVICIULUI DE URMARIRE PENALA ACCIDENTE RUTIERE: "Accidentul s-a produs la ora 21:50. La serviciul de garda a parvenit o instiintare pe faptul comiterii accidentului rutier pe strada Alba Iulia. Imediat la fata locului s-a deplasat grupa operativa, unde a constatat ca un Mercedes a iesit pe contrasens si a fost tamponat de un alt automobil de model Toyota Prius. In rezultatul accidentului rutier au fost spitalizate 4 persoane, iar una a decedat la Spitalul de Urgenta. Soferul Mercedes-ului are 21 de ani. Tanarul care a decedat la fel avea 21 de ani si era pasager in Mercedes. Referitor la starea de ebrietate urmeaza sa se stabileasca daca era baut sau nu. Pentru comiterea infractiunii in cauza urmeaza sa fie pornita o cauza penala."