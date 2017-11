Declaratiile tatalui adolescentului, care a tras in baietelul de 6 ani de la Verejeni: "Sunt vinovat. Credeam ca nu va intra acolo. Eu am lasat arma pe pat“ - VIDEO

Tatal adolescentului a fost incatusat, chiar in sala de judecata. El a spus ca arma, pe care o detinea legal, in dimineata cand s-a produs tragedia, se afla pe pat si nu in seif, asa cum le-a povestit fiul sau politistilor.

Vasile CAZACU, TATAL ADOLESCENTULUI: “Sunt vinovat. Credeam ca nu va intra acolo. Eu am lasat arma pe pat.“

Barbatul sustine ca nu stie cum a ajuns micutul de 6 ani in fantana.

Vasile CAZACU, TATAL ADOLESCENTULUI: ”Nu l-am ajutat, stie toata lumea ca nu puteam sa fac asa ceva.”

Procurorii spun ca iau in calcul toate versiunile, inclusiv ca tatal adolescentului ar fi sters urmele infractiunii.

Petru ZMUNCILA, PROCUROR DE CAZ: ”De ce trebuie sa fie cercetat in arest? Sunt riscuri ca ar putea sa ascunda sa impiedice la stabilirea adevarului. Cartusul a fost gasit in gradina unui vecin.”

Baietelul de 6 ani a disparut pe 18 noiembrie, dupa ce a mers sa se joace cu prietenul sau de 14 ani. El a fost cautat de rude o noaptea intreaga, iar a doua zi a fost gasit fara suflare de catre salvatori intr-o fantana.

Baiatul era impuscat in umar, iar medicii legisti au constatat ca a murit din cauza hemoragiei provocate de impuscatura. Adolescentul de 14 ani si tatal acestuia au fost retinuti atunci pentru 72 de ore. Doua zile mai tarziu insa au fost eliberati. Adolescentul este cercetat in libertate pentru omor din imprudenta, iar tatal acestuia este invinuit pentru pastrarea neglijenta a armei de foc.