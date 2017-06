"Avionul mergea foarte repede, si intr-un moment dat a luat-o la stanga, oamenii s-au speriat, au intrat in panica" - declaratiile unei pasagere care se afla in avionul Tarom - VIDEO

Pasager avion: "Astazi in jurul orei sase si 20 era planificata aterizarea la Chisinau din Otopeni. Nu a fost clar ce s-a intamplat, insa in momentul aterizarii avionul mergea, dupa cum lumea a inteles cu o viteza foarte mare, mergea ba in stanga, ba in dreapta si intr-un moment dat a luat-o la stanga brusc. Lumea s-a speriat, cineva posibil ca s-a lovit. Toti am fost socati. Unii oameni chiar au intrat in panica."

Un avion de pe ruta Bucuresti-Chisinau al companiei Tarom a iesit de pe pista la aterizarea pe aeroportul Chisinau. Acum, pe aeroport este haos. Toate zborurile au fost date peste cap. Deocamdata, nu decoleaza si nu aterizeaza nicio aeronava. Compania Tarom a anuntat ca va explica motivele incidentului mai tarziu.