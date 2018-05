Declaratiile unei tinere care spune ca a fost martor la incaierarea iscata in fata clubului de noapte, in urma careia barbatul de 30 de ani a murit: "Eu la prima bataie nu am fost, Aurel Ignat a plecat, si-a schimbat hainele si s-a intors" - AUDIO

Procurorul de caz ne-a confirmat ca au fost audiati martori, insa nu ne-a putut oferi mai multe detalii.





FEMEIA, MARTOR LA BATAIE: "Am intrat in club, am stat, am servit, ne-am distrat, dupa care la un moment dat o prietena de-a noastra a iesit afara. In acel moment, dupa cate am inteles, domnul in cauza, Ignat Aurel, i-a spus niste cuvinte, iar fata nu era prea multumita. Atunci, un prieten al decedatului s-a bagat sa-i ia apararea. Eu la prima bataie nu am fost prezenta, noi am intrat toti inapoi, ne-am asezat din nou la masa, unde deja pe la ora 2:00 - 3:00, Aurel Ignat s-a intors inapoi. Cel mai probabil a fost sa se schimbe, pentru ca deja era imbracat in haine sportive.

Aici e clar ca a fost cu un scop anume, ca s-a intors inapoi in club. S-a intors in club si deja cand am vazut ca ei toti ies afara, peste vreo trei minute am iesit si eu. Cand am iesit, deja am vazut ca ei se bat. Prima lovitura i-a dat-o Ignat, prietenului lui Sergiu. Acela a cazut jos, la care dupa asta si Sergiu s-a bagat. Si aici s-a inceput bataia.

Sergiu a cazut jos, ei erau mai multi, au profitat de moment si l-au lovit cu picioarele in abdomen, in cap si in celelalte parti ale corpului. Eu din toti pe care i-am vazut lovind cel mai mult, l-am vazut pe Ignat Aurel. Eu in genere nu stiam cine e el, am vazut pe retelele de socializare, l-am cautat pe facebook si am vazut ca e campion. M-a rugat fata, el a fost cel care l-a batut cel mai tare pe Sergiu. Cand am intors capul, pe partea dreapta l-am vazut deja zacand jos pe Sergiu. In jurul lui erau deja foarte multe persoane si erau in asteptarea ambulantei si politiei."

Un barbat de 30 de ani a murit la spital dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte.

Potrivit sotiei victimei, totul s-ar fi intamplat acum o saptamana, cand barbatul a mers la un club de noapte, unde un prieten isi sarbatorea ziua de nastere. Dupa petrecere, s-ar fi iscat o cearta in fata clubului de noapte, iar sotul ei ar fi fost batut crunt de un luptatorul K1. Doi luptatori K1 au fost retinuti pana acum.

Potrivit magistratilor, primul suspect retinut pentru ca ar fi ucis in bataie un barbat de 30 de ani, in fata unui club de noapte, este luptatorul K1, Mihail Pirgaru. Cu catusele pe mana, acesta a comparut ieri pentru prima data in fata judecatorilor. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile.

Initial, politia a deschis pe acest caz un dosar penal pentru huligansim, si nu pentru omor. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la 15 ani de inchisoare.



