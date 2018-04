Deconectau alarma masinilor cu ajutorul unui dispozitiv confectionat chiar de ei. Momentul, filmat de politie. Cum intrau in automobilele parcate pe strazile capitalei, luau din ele tot ce gaseau, iar apoi se faceau nevazuti - VIDEO

Potrivit politiei, barbatii sunt locuitori ai capitalei si au varstele cuprinse intre 32 si 39 de ani. Investigatiile oamenilor legii au durat 23 de zile, timp in care s-a stabilit ca barbatii actionau foarte rapid, conform unui plan prestabilit, fiecare avand rolul sau.

Acestia au fost prinsi de oamenii legii, la data de 18 aprilie, chiar in momentul in care au deconectat sistemul de alarma a unei Toyota, au intrat in masina si au inceput sa fure din ea tot ce gaseau. Automobilul era parcat intr-o curte de pe strada Andrei Doga din capitala.

Invidizii au fost imediat retinuti, iar dispozitivul cu ajutorul caruia barbatii deconectau sistemul de alarma a automobilelor a fost confiscat. In urma investigatiilor s-a stabilit ca banuitii au spart cu ajutorul acestui dispozitiv 8 automobile.

Banuitii au fost plasati in arest preventiv pentru 30 de zile si risca 6 ani de inchisoare. Acestia au fost judecati anterior pentru diverse infractiuni.