Deflagratia din supermarket. Doi oameni au murit, iar unul a fost transportat la spital in stare grava. Filmul evenimentelor - VIDEO

Era in jurul orei 11.00 dimineata cand barbatul, avand in spate un rucsac, a intrat in magazinul alimentar de la intersectia strazilor Alexei Mateevici si Ismail. Cativa martori l-au vazut intrand si la putin timp dupa asta s-a auzit un bubuit asurzitor.

“A fost vazut cu rucsacul in spate, apoi a rasunat explozia.”

Politia sustine ca barbatul si-a luat 10 pachete de tigari din magazin si s-a indreptat spre iesire.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: “I s-a spus sa achite pentru tigarile luate, dar in acel moment, din mana sau din rucsacul lui a cazut sau a fost aruncata un obiect explozibil.”

Printre cei aflati la fata locului circula si ipoteza ca barbatul ar fi scapat din greseala obiectul.

“I-ar fi cazut din greseala...”

Detinatorul explozibilului a murit pe loc, sustin oamenii legii. Un alt barbat a fost doborat de suflul exploziei si s-a stins in scurt timp.

“Eu cand m-am apropiat am vazut un batran, carja lui era pe jos, era el inca mai respira. Pe celalalt l-am vazut la intrare, dar nu am putut sa ma apropii pentru ca nu ni s-a permis.”

Alexandru PINZARI, SEF IGP: “Suflul exploziei a fost indreptat spre ierire si a murit un trecator.”

Un ranit a fost luat de ambulanta si transportat la Spitalul de Urgenta. Victima are 68 de ani.

Petru CRAVEȚ, PURTĂTOR DE CUVÂNT SPITALUL DE URGENȚĂ: “Acesta urmeaza sa fie operat.”

Locuitorii din apropiere povestesc ca explozia a fost atat de puternica incat si peretii blocurilor lor s-au cutremurat.

“Eu eram la bucatarie si am auzit un zgomot puernit. Peretii s-au cutremurat, nu am inteles ce se intampla.”

Autorul deflagratiei a fost identificat de politie – acesta avea 50 de ani, iar anterior a fost judecat pentru diferite infractiuni.