Demisia guvernatorului Bancii Nationale reprezinta esecul autoritatilor de la Chisinau de a recupera miliardul de dolari furat. Este una dintre reactiile aparute in spatiul public dupa anuntul facut de Sergiu Cioclea - VIDEO

Eurodeputatul roman Siegfried Muresan scrie ca demisia lui Sergiu Cioclea demonstreaza esecul autoritatilor de la noi de a recupera miliardul de dolari disparut din bancile Republicii Moldova si de a aduce vinovatii in fata justitiei.

Siegfried MURESAN, EURODEPUTAT: “Parlamentul Republicii Moldova trebuie sa numeasca rapid un nou guvernator care sa fie credibil, competent si sa asigure independenta BNM de factorul politic. “...se arata in postare. La fel crede si Dumitru Alaiba de la Centrul de Politici si Reforme, care mentioneaza ca plecarea lui Cioclea este un semn rau pentru partenerii nostri de dezvoltare si inca un minus de incredere pentru aceasta guvernare.

Intre timp, un portal online german sustine intr-un articol ca surse bancare le-ar fi spus jurnalistilor de acolo ca Cioclea si-ar fi dat demisia din cauza legii privind amnistia fiscala, pe care ar fi incercat sa o blocheze. Demisia vine totodata imediat dupa publicarea unui raport dur al Parlamentului European in care este criticata tara noastra. Economistii de la noi constata un context nereusit al acestei concedieri.

Veaceslav IONITA, ECONOMIST: “Pleaca evident intr-o situatie nu prea reusita, inainte de alegeri intr-un context in care in Moldova in care toti sunt foarte ingrijorati, foarte negativi. Recomandarea mea a fost, si din cate imi dau seama dumnealui va face acest lucru – sa dea mai multe detalii de altfel vor fi speculatii, in ajun de alegeri, cu miliardul furat nu s-a facut nimic.”

Am solicitat o reactie de la Sergiu Cioclea. Ne-a raspuns serviciul de presa al BNM, care a comentat declaratiile aparute in media, precizand ca partenerii de dezvoltare s-au aratat satisfacuti de cooperarea de pana acum cu guvernatorul. Sergiu Cioclea a fost cel mai bine platit functionar de stat. Acesta a ridicat in 2017 cate 100 de mii de lei pe luna.

Ieri, el a anuntat ca isi da demisia din motive personale, la doi ani de cand ocupa aceasta functie. Mandatul Guvernatorului BNM, potrivit legii, este de 7 ani.