Demisia ramane demisie. Fostul sef al Directiei Constructii Capitale, care mai intai a demisionat, dupa care si-a retras cererea de concediere, nu va mai reveni in functie. Ce spune Codreanu - VIDEO

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Noi ce suntem clasa intai, sriu cererea, retrag. El a scris cererea de demisie, a cerut eliberarea din functie, eu am semnat, a fost facuta dispozitia de eliberare. Ce sa ne jucam de-a ...”

Alexandru Panfilii ne-a spus astazi ca nu se va impotrivi acestei decizii. Deocamdata, fostul sef de la construcii ramane acasa si spune ca nu a aplicat pentru nici un job .

Anterior, acesta mentiona ca ar fi fost concediat din motive politice. In replica, Codreanu a spus ca Panfilii ar fi dat dovada de incompetenta. Cel din urma a venit in fruntea Directiei in anul 2007, iar in 2009 a fost demis de Dorin Chirtoaca. A fost restabilit prin judecata in 2011, insa abia in 2017 s-a intors la munca.