Conditii proaste pentru pacienti si program de lucru preferential pentru unii angajati. Incalcarile depistate la Spitalul Clinic Municipal Nr.1 - VIDEO

Comisia de ancheta care a analizat sesizarile depuse de angajatii spitalului nr 1 din capitala a stabilit ca Iurie Dondiuc, fost managaer al institutiei, nu ar fi gestionat corect banii si nu ar fi asigurat transparenta activitatii spitalului.

De exemplu, in anul 2016, acesta ar fi decis comasarea a doua sectii, fara acordul Consiliului municipal, fapt care a dus la concedierea a patru medici. Asta in conditiile in care sistemul medical de la noi se confrunta cu o lipsa acuta de cadre. Dondiuc se apara spunand ca hotararea de atunci fusese luata in urma unui audit intern.

Iurie DONDIUC, FOST DIRECTOR SPITALUL MUNICIPAL NR 1, CHISINAU: “Patru persoane au refuzat sa lucreze in sectia integrata. Au fost invitati, rugati in scris ca sa isi continuie activitatea in aceeasi functie, cu acelasi volum de lucru, la care s-a refuzat. Au fost preintapinati ca daca refuza se va intra in procedura de reducere.”

Comisia a mai stabilit ca garzile medicilor de acolo durau chiar si cate 24 de ore, contrar prevederilor Codului Muncii.

Iurie DONDIUC, FOST DIRECTOR SPITALUL MUNICIPAL NR 1, CHISINAU: “Este garda in 8 ore, 12, 16 si 24 de ore. Asa activeaza toate institutiile din republica.”

Membrii comisiei ar mai fi constatat ca Dondiuc a discriminat unii angajati, oferindu-le altora un program de lucru preferential. Totodata, administratia ar fi cheltuit mult mai putini bani pentru instruirea personalului decat prevede legea.

Iurie DONDIUC, FOST DIRECTOR SPITALUL MUNICIPAL NR 1, CHISINAU: “Se permite mai mult, dar din surse financiare disponibile. Daca ai surse chletui si 10 la suta.”

Cat despre albiturile uzate si aparatele de aer conditionat pentru sefi de care pomeneste raportul, Dondiuc mentioneaza ca s-au creat conditii bune pentru toti. Comisia a activat in perioada 26-31 octombrie. Persoana responsabila, consilierul municipal Ala Nemerenco, a refuzat sa ne ofere detalii la acest subiect si sa ne spuna daca vreun spital din tara, respecta conditiile invocate in raport, precizand ca subiectul ar fi epuizat. Iurie Dondiuc si-a dat demisia saptamana trecuta.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CHISINAULUI: “Noi am avut o discutie amicala cu el. Am concersat 10 minute dupa care a decis sa scrie cerere.”

Comisia de ancheta a fost formata la sfarsitul lunii octombrie dupa ce mai multi pacieti si angajati de la spitalul nr 1 s-au plans de faptul ca li s-ar fi incalcat drepturile. In luna martie, Silvia Radu, primar interimar pe atunci, l-a demis din functie pe Dondiuc, insa doua luni mai tarziu judecatoria Chisinau l-a restabilit in functie.

Recent, instanta a decis ca spitalul NR 1 este obligat sa-i achite 200 de mii de lei, drept prejudiciu moral, doctoritei Ala Valenga, care in luna martie a fost luata la pumni de sotul unei paciente care s-a stins la spital. Dupa incident, aceasta s-a concediat, iar ulterior, a facut dezvaluiri despre problemele din sistemul medical de la noi, dar si din cadrul spitalului unde activa, insa toate au fost dezmintite de administratie.