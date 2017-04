Democratia in Moldova "pusa la zid" de coruptie, control politic si injustitie - Report.md

Raportul arata ca Moldova ramane un stat cu o guvernare in tranzitie. Scorul in ceea ce priveste nivelul democratiei obtinut in acest an de Moldova este de 4,93 de puncte, fata de 4,88 in 2016. „Freedom House” a analizat starea democratiei in 29 de tari din Europa si Asia, in raport cu 7 indicatori, intre care: procesul electoral, libertatea presei si a societatii civile, independenta justitiei si amploarea coruptiei. Autorul raportului pentru Republica Moldova este Victor Gotisan.

PDM si-a consolidat controlul asupra institutiilor statului

Raportul arata ca la inceputul anului trecut, Partidul Democrat din Moldova, deja condus de Vlad Plahotniuc, si-a consolidat controlul asupra institutiilor statului in pofida protestelor societatii: „Desi protestele cetatenilor, asumate de platforma civica „Demnitate si Adevarul" l-au impiedicat pe Vladimir Plahotniuc sa devina prim-ministru, PDM a fost in masura sa asigure numirea in functia de premier a lui Pavel Filip, fost ministru al Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor si, se pare, un apropiat al lui Plahotniuc. Noul Guvern a fost instalat in ianuarie, in cadrul unei ceremonii cu usile inchise, noaptea tarziu, si abia ulterior a fost confirmat printr-un comunicat de presa al Presedintiei. Acest lucru a permis ca functiile de prim-ministru si presedinte al Parlamentului sa ajunga in mainile PDM, o concentrare neobisnuita a puterii pentru un partid care s-a plasat pe locul patru la alegerile parlamentare din 2014”, a notat autorul.

CITESTE MAI DEPARTE PE REPORT.MD