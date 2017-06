Democratii au zburat la Bruxelles cu un avion privat ca sa-i convinga pe europeni ca este nevoie de schimbarea sistemului electoral. Candu: "E o surpriza ca domnul Plahotniuc este un om bogat?" - VIDEO

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Eu impreuna cu domnul Plahotniuc am mers la Bruxelles cu o ruta charter, un avion privat. Partidul cheltuie banii cum considera de cuviinta. Care e problema.“



Candu nu a putut spune cati bani a costat inchirierea aeronavei si nici daca Plahotniuc a zburat cu un avion privat si in Statele Unite, asa cum se vehicula in presa.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “ Nu este o supriza ca Vlad Plahotniuc este un om bogat. Ori ce am avut o revelatie astazi El si pana acum a calatorit cu avioane privatte. - Da dar mergi la Bruxelles, venind dintr-o tara, cea mai saraca din Europa cu o cursa privat ca sa ceri bani.Noi nu am mers sa cerem bani... .”

In ziua in care democratii au zburat la Bruxelles, fostul comunist Alexandr Petkov, acum un apropiat al lui Renato Usatai, a remarcat ca de la Chisinau spre aceasta destinatie a decolat un avion privat de tip Boeing.

Acesta ar apartine companiei Privajet, iar o ora de zbor ar costa in jur de 20 de mii de euro. Aeronava are o capacitate de 19 locuri si este destul de luxoasa- cu doua paturi duble si 8 de o persoana, 2 bai, si o sala de sedinte.

Site-ul flightradar, care monitorizeaza toate zborurile din lume, arata ca aceasta aeronava a aterizat la Chisinau de la Basel pe 19 iunie, iar pe 20 iunie a zburat spre Bruxelles, in ziua in care democratii au mers sa discute cu europenii despre schimbarea sistemului electoral. Totodata pe 21 iunie, cand acestia au revenit, avionul a efectuat cursa Bruxelles -Chisinau.

Calculand cele 8 ore de zbor, doar calatoria cu avionul privat i-a costat pe demcorati 160 de mii de dolari.Tot pe flightradar este indicat faptul ca pe data de 16 mai la Chisinau a aterizat aceasi aeronava de lux, care a zburant direct la Washington, iar pe 18 mai din Washington a zburat spre Miami, apoi doua zile mai tarziu la Chisinau.

In acea perioada Vlad Plahotniuc a fost in Statele Unite. Ulterior liderul PD a refuzat sa spuna cu ce avion a zburat in SUA. Astazi Boening-ul luxos a plecat astazi dimineata la Moscova. Nu se stie cine era la bord.