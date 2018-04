Democratii, dezamagiti ca liderul PAS nu va participa la alegerile din Chisinau: "Maia Sandu ar fi fost candidatul real pentru a castiga primaria"

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT AL PD: "Andrei Nastase, noi intelegem ca nu este un candidat unic, este un candidatul celor doua partide.

Am vazut sondajul care arata ca doamna Maia Sandu ar avea mai multe sanse sa castige, in fata celor de la PSRM. Noi am asteptat ca initiativa sa vina din partea ei.

Cu regret am vazut situatia ca asa cum a procedat PPDA la prezidentiale, acum a procedat si PAS, se repeta situatia din campania pentru prezidentiale. Atunci cand Presedintia a fost acordata liderului PSRM.

Astfel ca, acum, exista sanse ca si primaria sa fie a PSRM-ului.

Maia Sandu ar fi fost candidatul real ca sa uneasca toate fortele pro-europene si sa poata castiga capitala, primaria. Noi am ramas pe aceeasi pozitie. Noi am fost deschisi in acest context, pentru negocieri.

PD-ul e deschis pentru negocierea unui candidat unic. Aceasta persoana sa reprezinte parcursul european. Liderul PPDA nu este reprezentant al partidelor de dreapta ci este candidatul a doua partide.

Un numar mare de partide care ar sustine candidatul de dreapta, atunci l-ar sustine si PD-ul."

Liderul PPDA, Andrei Nastase a anuntat ca va participa la alegerile locale care vor fi organizate pe 20 mai la Chisinau. Acum cateva zile, liderul PAS, Maia Sandu a decis ca-l va sustine pe Nastase la alegeri si nu-si va inainta propria candidatura.

In campania pentru prezidentiale, la cateva zile dupa lansare, candidatul PD Marian Lupu s-a retras din cursa electorala si a indemnat sustinatorii sa o voteze pe Maia Sandu.

Atunci, liderul PAS, Maia Sandu a spus ca totul este un circ regizat de PD:

"Circul continuă. Lui Plahotniuc i-a fost frică de faptul că votul oamenilor va arăta cît de puţină susţinere are candidatul puterii, Marian Lupu. E un gest disperat care confirmă faptul că Dodon este candidatul dorit de Plahotniuc. Cu el se poate înţelege.

Astfel, PD a hotărît să-şi spele imaginea prin a declara acest sprijin FALS pentru mine. Cu acest măr otrăvit, Plahotniuc vrea să-l ajute, de fapt, pe Dodon. Susţinerea lui Plahotniuc şi promovarea mea în holdingul lui de presă nu are decît scopul de a mă compromite.